Нанков атакува Радев и Шишков: Властта обича фирмите с чувалите

Бившият регионален министър и настоящ депутат от ГЕРБ-СДС Николай Нанков отправи остри критики към премиера Румен Радев и министъра на регионалното развитие Иван Шишков след тежките катастрофи на АМ "Тракия", при които загинаха 11 души. В ефира на bTV той постави въпроси за състоянието на пътната настилка, липсата на маркировка и действията на институциите преди трагедията.

Нанков оспори твърденията на премиера за ремонта на асфалта в района на катастрофите. Според него настилката не е полагана преди две години, както е заявил Радев, а през септември 2022 г.

"Радев се обърна, посочи асфалта и каза: "Вижте асфалта". Този асфалт обаче не е полаган преди две години, както беше заявено, а между 24 и 30 септември 2022 г. Това е видно от официалния бюлетин на Агенция "Пътна инфраструктура"", заяви депутатът.

По думите му тогава е извършено машинно кърпене на около 1300 квадратни метра, включително в района на трагедията, а не цялостен превантивен ремонт. Той допълни, че част от настилката е ремонтирана повторно през септември 2025 г.

Бившият регионален министър постави под съмнение и адекватността на действията на институциите при предупрежденията за гъста мъгла и опасност от заледяване.

Според Нанков Националният институт по метеорология и хидрология е уведомил ситуационния център на АПИ три дни преди инцидента, а допълнително предупреждение е било отправено и ден по-рано.

"В срок до максимум един час участъкът трябва да бъде обезопасен със светещи знаци, табели и патрули на МВР. Задължително трябва да бъде обработен и срещу заледяване. В случая това не е направено", заяви той.

Нанков отправи обвинения и към регионалния министър Иван Шишков, като заяви, че със заповед от 19 август е било преустановено плановото поддържане на републиканската пътна мрежа, включително полагането на маркировка.

"За първи път ще посрещнем зимния сезон без адекватна маркировка по републиканските пътища заради заповедта на министър Шишков", коментира депутатът.

Той разкритикува и прекратяването на процедурата за информационна система за пътна безопасност, като посочи, че решението е взето на 9 октомври. Според него така е било изгубено ценно време за подобряване на предупрежденията към шофьорите при опасни условия.

Нанков постави въпроси и за обществените поръчки в пътния сектор, като посочи договор на стойност 40 млн. евро на километър, който според него е възложен без обществена поръчка.

"Властта обича фирмите с чувалите", коментира той, обвинявайки Шишков в прилагане на практики, които преди това сам е критикувал.

Депутатът припомни, че при предишни тежки пътни инциденти Румен Радев е настоявал за политическа отговорност и министерски оставки.

"Тогава Радев поиска оставки. Сега той е начело на изпълнителната власт, но подходът отново е различен", заяви Нанков.

Той подчерта, че ГЕРБ-СДС не настоява за оставки, а за конкретни действия, които да гарантират безопасността на пътищата и спокойствието на българските граждани.

Към момента твърденията на Нанков за конкретните ремонтни дейности, заповедите и пропуските на институциите не са независимо потвърдени. Причините за катастрофите продължават да се разследват.