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Николай Нанков към Иван Шишков: Лош ти е хороскопът за тапите на "Хемус"

Николай Нанков към Иван Шишков: Лош ти е хороскопът за тапите на "Хемус"
БТА

Депутатът от ГЕРБ обвини регионалния министър в неизпълнено обещание за ремонта на алтернативния маршрут през Арабаконак

"На Шишков му е лош хороскопът за тапите на "Хемус"." С тези думи депутатът от ГЕРБ-СДС и бивш регионален министър Николай Нанков разкритикува настоящия министър на регионалното развитие Иван Шишков в публикация във Facebook.

Повод за ироничния коментар стана информация на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, че сред честите запитвания на гражданите към ГРАО е искането за точния час на раждане, необходим за изготвяне на астрологична карта.

Нанков използва темата, за да припомни обещанието на Шишков за ремонт на алтернативния маршрут през Арабаконак, който трябва да облекчи задръстванията около тунел "Топли дол" на автомагистрала "Хемус".

"Обеща за 20 дни да е оправен алтернативният маршрут през Арабаконак, за да няма тапи около ремонта на тунел "Топли дол". Но 20 дни почти минаха, а ремонтът дори не е започнал", написа депутатът.

Според Нанков продължаващите задръствания са резултат от недостатъчно планиране на ремонтните дейности.

Той отправи критики към регионалното министерство за забавянето на алтернативния маршрут, който трябва да осигури по-лесно придвижване на шофьорите по време на ремонта на тунела.

Ремонтните дейности в "Топли дол" включват работа по отводнителните съоръжения, тротоарите и хидроизолацията.

Отправените обвинения са позиция на Николай Нанков. В предоставената информация няма отговор от министър Иван Шишков относно твърдяното забавяне на ремонта през Арабаконак.

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