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Бостън Селтикс унищожи Шарлът с 39 точки разлика в НБА

Бостън Селтикс унищожи Шарлът с 39 точки разлика в НБА
БТА

Джейсън Тейтъм избухна с 34 точки за победата на „келтите"

Бостън Селтикс записа впечатляваща победа със 119:80 при гостуването си на Шарлът Хорнетс в двубой от турнира NBA Cup. Голямата звезда на „келтите“ Джейсън Тейтъм избухна с 34 точки и поведе тима си към разгромния успех.

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Тейтъм добави към статистиката си още 9 асистенции и 8 борби, като беше над всички на паркета. Крилото реализира 9 от 16-те си стрелби от игра, включително пет тройки от осем опита. Той беше безпогрешен от наказателната линия, отбелязвайки всичките си 11 опита.

Суперзвездата на Бостън започна срещата по впечатляващ начин, като реализира 18 точки още в първата четвърт. След нейния край гостите вече водеха с 40:20 и постепенно превърнаха двубоя в тренировка. На почивката разликата беше цели 31 точки - 70:39. Бостън продължи да доминира и след подновяването на играта, като в един момент авансът на „келтите“ достигна 46 точки.

Дерик Уайт също имаше сериозен принос за успеха с 18 точки, а Пейтън Причард добави 12 от пейката. За Шарлът най-резултатен беше Наз Рийд с 14 точки. Домакините изиграха изключително слаб мач в нападение, като реализираха едва 29.3% от стрелбите си от игра. Ситуацията за Хорнетс се усложни допълнително заради контузията на Брандън Милър, който напусна срещата с оплаквания в областта на слабините и не се завърна на паркета.

Това беше шеста поредна загуба за Шарлът, докато Бостън записа седмия си успех в последните осем срещи. „Келтите“ продължават с перфектен баланс от две победи в два мача в груповата фаза на NBA Cup.

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