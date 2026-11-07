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Русия обяви състава на делегацията си за мирните преговори със САЩ и Украйна в Абу Даби

Русия обяви състава на делегацията си за мирните преговори със САЩ и Украйна в Абу Даби
АП/БТА

В преговорния екип на Москва влизат високопоставени дипломати и военни, включително ръководителят на руското военно разузнаване

Русия обяви състава на делегацията си за предстоящите тристранни преговори със САЩ и Украйна, които ще се проведат на 10 и 11 ноември в Абу Даби. В разговорите ще участват високопоставени руски дипломати и военни, съобщи говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от Ройтерс и "Интерфакс".

Начело на руската делегация отново ще бъде помощникът на президента Владимир Путин – Владимир Медински, който е участвал и в предишни преговори с Украйна.

За първи път в преговорния екип влиза заместник-министърът на външните работи Сергей Рябков, който отговаря за отношенията на Русия със Северна и Южна Америка, контрола над въоръженията и въпросите, свързани с ядреното неразпространение.

В делегацията ще участват още заместник-министърът на външните работи Михаил Галузин, ръководителят на руското военно разузнаване Игор Костюков и високопоставеният представител на Генералния щаб Юрий Жигарловски.

В петък Владимир Путин е провел среща с членовете на делегацията по време на заседание на Съвета за сигурност на Русия, посветено на подготовката за преговорите.

Руският президент е благодарил на Обединените арабски емирства за домакинството на дипломатическата среща.

Основната цел на разговорите е да бъдат обсъдени възможностите за прекратяване на войната в Украйна, както и бъдещите гаранции за сигурност и мерките за намаляване на напрежението.

Срещата ще бъде първата в подобен тристранен формат от февруари насам.

Американската страна се стреми към постигане на дипломатически напредък преди настъпването на зимата, но към момента позициите на Москва и Киев по условията за евентуално мирно споразумение остават значително раздалечени.

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