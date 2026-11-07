Откриха телата на петима моряци на ударения от дрон кораб "Wine Trader" във Варна

Телата на петима моряци са открити на борда на кораба "Wine Trader“, който се намира във Варна за ремонт след инцидент в Черно море. Това съобщава БНР, позовавайки се на своя информация.

Плавателният съд пострада при атака с дрон на 15 октомври в района на румънското крайбрежие. След инцидента корабът е бил транспортиран до Варна, където са започнали огледи и ремонтни дейности.

Именно при огледите на кораба са открити телата на петима души от екипажа.

След атаката седем моряци бяха обявени за изчезнали, а други петима бяха спасени. Към момента няма информация за съдбата на останалите двама от издирваните членове на екипажа.

Все още не се съобщават допълнителни подробности за обстоятелствата, при които са открити телата, както и за последващите действия на компетентните органи.

ТАРАЛЕЖ припомня, че на 15 октомври корабът "Wine Trader“, плаващ под флага на Сан Марино, подаде сигнал за бедствие след пожар на борда в Черно море. Инцидентът стана на около 13 морски мили югоизточно от румънския град Сулина, извън териториалните води на Румъния. На борда се намираха общо 12 души, от които петима бяха спасени, а седем останаха в неизвестност.

Още тогава се появиха съобщения, че плавателният съд може да е бил поразен от дронове.

В последваща публикация ТАРАЛЕЖ съобщи и за анализ на специализирания морски портал Maritime.bg, според който видеозапис, разпространен от руското Министерство на отбраната като кадри от атака край Одеса, вероятно показва именно удара срещу "Wine Trader".

Специалистите посочиха сходства между заснетия плавателен съд и пострадалия кораб, включително разположението на пораженията и присъствието на спасителен катер. Тази идентификация обаче не беше независимо потвърдена.

Откриването на петте тела е ново развитие по случая, който повдигна въпроси за сигурността на търговското корабоплаване в Черно море.

Засега не е обявена нова информация за останалите двама моряци, които бяха в неизвестност след инцидента.