Новини
Търси
Подкаст
Свят

Въоръжен мъж заплаши да убие Доналд Тръмп, арестуваха го край Белия дом

Въоръжен мъж заплаши да убие Доналд Тръмп, арестуваха го край Белия дом
АП/БТА

В автомобила на заподозрения са открити три огнестрелни оръжия и десетки патрони, а колата се оказала открадната

Американските тайни служби (Сикрет сървис) арестуваха въоръжен мъж в близост до Белия дом във Вашингтон, след като той заявил, че чува гласове, които му нареждат да убие президента Доналд Тръмп. Това съобщиха от Министерството на вътрешната сигурност на САЩ.

Инцидентът е станал в четвъртък вечерта, 5 ноември, на булевард "Конституция", в непосредствена близост до президентската резиденция.

Агентите забелязали мъж със съмнително поведение в паркиран автомобил и решили да извършат проверка.

По информация на американските власти заподозреният заявил, че чува гласове в главата си, които му нареждат да пристигне във Вашингтон и да убие Доналд Тръмп.

При претърсването на автомобила са открити три огнестрелни оръжия – автоматична пушка AR-15, два пистолета и десетки патрони. Установено е също, че превозното средство е било обявено за откраднато.

Задържаният е идентифициран като Рони Йордрикс Гуанипа Кринос, гражданин на Венецуела, който според американското Министерство на вътрешната сигурност е влязъл незаконно в САЩ през 2024 г.

На мъжа вече са повдигнати обвинения, свързани с незаконно притежание и пренасяне на огнестрелни оръжия, както и с използването на откраднат автомобил.

Според съдебните документи заподозреният е задържан без право на освобождаване под гаранция.

От Сикрет сървис подчертават, че служителите им са предотвратили потенциална заплаха за сигурността на американския президент.

Разследването продължава, като засега няма официално потвърждение за конкретен организиран план за покушение срещу Тръмп.

Още по темата

САЩ нанесоха нови удари по Иран, Тръмп ги определи като "незначителни"

САЩ нанесоха нови удари по Иран, Тръмп ги определи като "незначителни"

Технологичните акции се сринаха след изборите в САЩ, Nasdaq загуби 2,5 трилиона долара

Технологичните акции се сринаха след изборите в САЩ, Nasdaq загуби 2,5 трилиона долара

САЩ подготвят санкции срещу електрониката, промишлеността и морския сектор на Куба

САЩ подготвят санкции срещу електрониката, промишлеността и морския сектор на Куба

Украинският външен министър: Не е реалистично да спрем войната без Тръмп и САЩ

Украинският външен министър: Не е реалистично да спрем войната без Тръмп и САЩ

Каракачанов: Не очаквам промяна в политиката на САЩ към Украйна

Каракачанов: Не очаквам промяна в политиката на САЩ към Украйна

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Свят

Русия обяви състава на делегацията си за мирните преговори със САЩ и Украйна в Абу Даби

Русия обяви състава на делегацията си за мирните преговори със САЩ и Украйна в Абу Даби

Русия атакува Украйна със 172 дрона и 36 ракети, Киев остана без ток, вода и отопление

Русия атакува Украйна със 172 дрона и 36 ракети, Киев остана без ток, вода и отопление

Обрат на изборите в Нова Зеландия: Лейбъристите излязоха начело, но управляващите водят по мандати

Обрат на изборите в Нова Зеландия: Лейбъристите излязоха начело, но управляващите водят по мандати

Джей Ди Ванс води тайни дипломатически усилия за прекратяване на войната с Иран

Джей Ди Ванс води тайни дипломатически усилия за прекратяване на войната с Иран

САЩ нанесоха нови удари по Иран, Тръмп ги определи като "незначителни"

САЩ нанесоха нови удари по Иран, Тръмп ги определи като "незначителни"

Водещи

Четирима обвинени за канал за трафик на мигранти през три граници остават в ареста

Четирима обвинени за канал за трафик на мигранти през три граници остават в ареста

Боклуци, строителни отпадъци и гуми: Откриха девет сметища в два района на София

Боклуци, строителни отпадъци и гуми: Откриха девет сметища в два района на София

Шуробаджанащина по бразилски: Бащата на Неймар стана шеф на Сантос

Шуробаджанащина по бразилски: Бащата на Неймар стана шеф на Сантос

  • Преди 10 минути
Малки и големи обединиха сили: Десетки доброволци почистиха морския бряг в Поморие

Малки и големи обединиха сили: Десетки доброволци почистиха морския бряг в Поморие

  • Преди 13 минути
Русия обяви състава на делегацията си за мирните преговори със САЩ и Украйна в Абу Даби

Русия обяви състава на делегацията си за мирните преговори със САЩ и Украйна в Абу Даби

  • Преди 20 минути
Испански политик призова за бойкот, ако ФИФА даде финала на Мондиал 2030 на Мароко

Испански политик призова за бойкот, ако ФИФА даде финала на Мондиал 2030 на Мароко

  • Преди 26 минути
Русия атакува Украйна със 172 дрона и 36 ракети, Киев остана без ток, вода и отопление

Русия атакува Украйна със 172 дрона и 36 ракети, Киев остана без ток, вода и отопление

  • Преди 34 минути
Откриха телата на петима моряци на ударения от дрон кораб "Wine Trader" във Варна

Откриха телата на петима моряци на ударения от дрон кораб "Wine Trader" във Варна

  • Преди 42 минути
Нови аварии в София оставиха без парно и топла вода жилищни блокове, училища и болница

Нови аварии в София оставиха без парно и топла вода жилищни блокове, училища и болница

Уембаняма изведе „шпорите" до седма поредна победа в НБА

Уембаняма изведе „шпорите" до седма поредна победа в НБА

  • Преди 52 минути
Дават втори живот на инвалидни колички, за да помогнат на хора в нужда

Дават втори живот на инвалидни колички, за да помогнат на хора в нужда

  • Преди 54 минути
Петър Стоянович предупреди: Всеки от нас ще преживее известно обедняване

Петър Стоянович предупреди: Всеки от нас ще преживее известно обедняване

  • Преди 1 час
Вече са ясни осемте участници на финалния турнир по тенис в Торино

Вече са ясни осемте участници на финалния турнир по тенис в Торино

  • Преди 1 час
Турция се готви за зимен удар: Снеговалежи, порои и ветрове до 60 км/ч

Турция се готви за зимен удар: Снеговалежи, порои и ветрове до 60 км/ч

  • Преди 1 час
Левски е една стъпка по-близо до новия стадион

Левски е една стъпка по-близо до новия стадион

  • Преди 2 часа