Въоръжен мъж заплаши да убие Доналд Тръмп, арестуваха го край Белия дом

Американските тайни служби (Сикрет сървис) арестуваха въоръжен мъж в близост до Белия дом във Вашингтон, след като той заявил, че чува гласове, които му нареждат да убие президента Доналд Тръмп. Това съобщиха от Министерството на вътрешната сигурност на САЩ.

Инцидентът е станал в четвъртък вечерта, 5 ноември, на булевард "Конституция", в непосредствена близост до президентската резиденция.

Агентите забелязали мъж със съмнително поведение в паркиран автомобил и решили да извършат проверка.

По информация на американските власти заподозреният заявил, че чува гласове в главата си, които му нареждат да пристигне във Вашингтон и да убие Доналд Тръмп.

При претърсването на автомобила са открити три огнестрелни оръжия – автоматична пушка AR-15, два пистолета и десетки патрони. Установено е също, че превозното средство е било обявено за откраднато.

Задържаният е идентифициран като Рони Йордрикс Гуанипа Кринос, гражданин на Венецуела, който според американското Министерство на вътрешната сигурност е влязъл незаконно в САЩ през 2024 г.

На мъжа вече са повдигнати обвинения, свързани с незаконно притежание и пренасяне на огнестрелни оръжия, както и с използването на откраднат автомобил.

Според съдебните документи заподозреният е задържан без право на освобождаване под гаранция.

От Сикрет сървис подчертават, че служителите им са предотвратили потенциална заплаха за сигурността на американския президент.

Разследването продължава, като засега няма официално потвърждение за конкретен организиран план за покушение срещу Тръмп.