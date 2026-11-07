САЩ нанесоха нови удари по Иран, Тръмп ги определи като "незначителни"

Американската армия е нанесла нови ограничени удари по Иран на 6 ноември, насочени срещу системи за противовъздушна отбрана. Това потвърди президентът на САЩ Доналд Тръмп пред журналисти след пристигането си в Уест Палм Бийч, Флорида.

Тръмп определи военната операция като "незначителна" и заяви, че американските сили са успели бързо да неутрализират иранските отбранителни съоръжения.

"Бяха изградили известен брой средства за противовъздушна отбрана, но ние ги извадихме от строя. Отне ни не повече от 15, а може би и 5 минути", заяви американският президент.

По-рано ирански медии съобщиха за два взрива в района на град Суза на остров Кешм, разположен в стратегическия Ормузки проток, през който преминават значителни количества петролни доставки.

Според иранската информационна агенция Tasnim островът е бил поразен от две ракети. Към момента няма потвърдена информация за нанесените щети или евентуални жертви.

Това не са първите американски удари по Иран през седмицата. На 2 ноември САЩ извършиха друга операция, определена от американски представители като отбранителна. Тогава експлозии бяха регистрирани на островите Кешм и Хенгам, както и в района на пристанищния град Бандар Абас.

Новите атаки идват на фона на продължаващото напрежение между Вашингтон и Техеран и дипломатическите усилия за постигане на споразумение с посредничеството на Катар.