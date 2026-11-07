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Съдиите избират днес шестима свои представители във Висшия съдебен съвет

Съдиите избират днес шестима свои представители във Висшия съдебен съвет
БТА

2275 магистрати имат право на глас, а резултатите се очаква да бъдат обявени до 23:00 часа

Съдиите в България гласуват днес, 7 ноември, за избор на шестима представители в новия състав на Висшия съдебен съвет (ВСС). За местата в Съдийската колегия се състезават общо 21 кандидати, които представиха своите концепции на 31 октомври.

Право на глас имат 2275 съдии. Изборният ден започва в 8:00 часа и ще продължи до 18:00 часа. Гласуването се провежда с хартиени бюлетини в 30 избирателни секции в страната, като четири от тях са в София.

Преброяването на бюлетините и установяването на резултатите ще се извършват под видеонаблюдение, което ще се излъчва в реално време на интернет страницата на ВСС.

Очаква се до 23:00 часа председателят на избирателната комисия да обяви резултатите и имената на избраните шестима членове.

Междувременно на 5 ноември приключи изслушването на кандидатите от парламентарната квота. Народното събрание трябва да избере общо 11 представители – шестима за Съдийската колегия и петима за Прокурорската.

Прокурорите вече избраха своите четирима представители в новия ВСС, а на следователите предстои да определят своя представител.

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