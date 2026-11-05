Изслушаха последните кандидати за ВСС от парламентарната квота

Парламентарната правна комисия приключи изслушванията на кандидатите за членове на Висшия съдебен съвет (ВСС) от квотата на Народното събрание. За шестте места в Съдийската колегия са номинирани 13 души, а за петте места в Прокурорската колегия – осем.

В седемдневен срок след изслушването вносителите могат да оттеглят кандидатурите си. След изтичането на срока правната комисия ще внесе доклад за професионалните и нравствените качества на кандидатите.

Номинациите ще бъдат представени в пленарната зала, където депутатите ще проведат дебат и ще гласуват. За да бъде избран, всеки кандидат трябва да получи подкрепата на поне 160 народни представители. Парламентът трябва да направи избора до 19 ноември.