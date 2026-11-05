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Изслушаха последните кандидати за ВСС от парламентарната квота

Изслушаха последните кандидати за ВСС от парламентарната квота
БТА

Парламентът трябва да направи избора до 19 ноември

Парламентарната правна комисия приключи изслушванията на кандидатите за членове на Висшия съдебен съвет (ВСС) от квотата на Народното събрание. За шестте места в Съдийската колегия са номинирани 13 души, а за петте места в Прокурорската колегия – осем.

В седемдневен срок след изслушването вносителите могат да оттеглят кандидатурите си. След изтичането на срока правната комисия ще внесе доклад за професионалните и нравствените качества на кандидатите.

Номинациите ще бъдат представени в пленарната зала, където депутатите ще проведат дебат и ще гласуват. За да бъде избран, всеки кандидат трябва да получи подкрепата на поне 160 народни представители. Парламентът трябва да направи избора до 19 ноември.

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