"Топлофикация София" пред ТАРАЛЕЖ: Запазваме мълчание до изслушването в Столична община

От ръководството на "Топлофикация София" запазват мълчание за медиите докато не бъдат чути аргументите им на заседание в Столична община идната седмица, заявиха от дружеството пред ТАРАЛЕЖ. Това ще стане на заседание на Комисията по инженерна инфраструктура и енергийно планиране към Столичния общински съвет.

Повод за изслушването са многобройните аварийни ремонти в началото на отоплителния сезон. Част от жителите на кв. "Дружба", "Младост", "Мусагеница", дори в центъра на града са без парно и без топла вода в студените ноемврийски дни. В същото време те не са освободени от плащане на сметки за услуга, която на практика не ползват.

Преди седмици от "Булгаргаз" поискаха спешна среща с кмета Васил Терзиев за да обсъдят как ще бъдат платени дълговете на топлинното дружество към тях.

В четвъртък в Столична община част от съветниците заговориха за отдаване на концесия. Друга част смятат, че концесията не е добър вариант, защото услугата е и социална.

Години след своя мандат бившият главен архитект на София Петър Диков заговори за термалните извори под София и представи идеята те да бъдат използвани за отопление, както е в някои страни.

Ще успее ли дружеството да защити интереса на обикновения гражданин и да устои на апетите към него - предстои да разберем.