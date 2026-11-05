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Слънчев петък с утринни мъгли, до минус 4° през уикенда

Слънчев петък с утринни мъгли, до минус 4° през уикенда
pixabay

В петък температурите ще достигнат 14°, а през почивните дни нощите ще станат осезаемо по-студени

Петък, 6 ноември, ще започне с мъгла или ниска облачност на места в низините и котловините. През деня ще е предимно слънчево с разкъсана висока облачност, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ). Максималните температури ще са между 9° и 14°, в София – около 11°.

През нощта срещу петък над по-голямата част от страната ще бъде ясно и почти тихо. Минималните температури ще са между 0° и 5°, в столицата – около 2°. През деня ще духа слаб, а в Северна България до умерен вятър от запад-северозапад.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево с максимални температури между 10° и 12°. Морската вода ще е между 15° и 17°, а вълнението – 2–3 бала. В планините също ще преобладава слънчево време. На 1200 метра максималната температура ще е около 8°, а на 2000 метра – около 1°.

През почивните дни ще остане предимно слънчево, с мъгли или ниска облачност преди обед на места в низините и котловините. Минималните температури ще паднат до между минус 4° и 1°. В събота максималните ще са предимно между 8° и 13°, като в районите с трайна мъгла ще останат по-ниски. В неделя се очакват между 6° и 11°, а в крайните югозападни райони – до 14°.

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