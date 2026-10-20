Предимно слънчево и топло с мъгли на места утре

През нощта времето в по-голямата част от страната ще остане предимно ясно, а вятърът ще бъде почти тих. Повече облаци ще има над източните райони, където на места ще се образуват мъгли. В равнинните части и по речните долини в останалата част на страната също ще има участъци с намалена видимост. Минималните температури ще са между 5° и 10° в повечето райони, около 6° в София.

В утрешния ден слънцето ще преобладава, като следобед ще се появи разкъсана средна и висока облачност. До обяд мъглите и намалената видимост постепенно ще се разсеят. Вятърът ще бъде до умерен, а в Източна България и северно от планините временно ще се усилва до силен от юг-югозапад. Максималните температури ще достигнат 21°-26°, като в столицата ще бъдат около 21°.

В планинските райони ще преобладава слънчево време. Вятърът ще бъде умерен от юг-югозапад, като северно от планините временно ще се усилва. Следобедните температури на височина 1200 метра ще достигат около 16°, а на 2000 метра ще са около 8°.

По българското Черноморие началото на деня ще премине при по-плътна облачност и мъгли в отделни райони. Постепенно до обяд атмосферните условия ще се подобрят, а облаците ще намалеят и ще се установи предимно слънчево време. Вятърът ще бъде умерен от юг-югоизток. Максималните температури ще достигнат 17°-19°, а морската вода ще бъде 17°-18°. Вълнението на морето ще достигне 2 бала.