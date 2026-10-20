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Писмо с отровен прах е изпратено на затворник в Бобов дол

Писмо с отровен прах е изпратено на затворник в Бобов дол
Pixabay

Кореспонденцията е изпратена от Петрич. Предстои анализ на откритото прахообразно вещество, а прокуратурата е уведомена

Писмо, съдържащо отровно прахообразно вещество, е установено в затвора в Бобов дол. По случая е започнало разследване, съобщиха от полицията.

На 19 октомври затворническите власти са подали сигнал за нерегламентирана кореспонденция между лице, изтърпяващо присъда, и подател от Петрич.

При проверката е установено, че писмото съдържа прахообразно вещество, определено в първоначалната информация като отровно.

Предстои да бъде извършен анализ, който да установи какво точно представлява веществото.

За случая е уведомена прокуратурата, а разследването продължава.

Към момента няма предоставена информация за самоличността на подателя, вида на веществото или евентуални пострадали.

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