Писмо с отровен прах е изпратено на затворник в Бобов дол

Писмо, съдържащо отровно прахообразно вещество, е установено в затвора в Бобов дол. По случая е започнало разследване, съобщиха от полицията.

На 19 октомври затворническите власти са подали сигнал за нерегламентирана кореспонденция между лице, изтърпяващо присъда, и подател от Петрич.

При проверката е установено, че писмото съдържа прахообразно вещество, определено в първоначалната информация като отровно.

Предстои да бъде извършен анализ, който да установи какво точно представлява веществото.

За случая е уведомена прокуратурата, а разследването продължава.

Към момента няма предоставена информация за самоличността на подателя, вида на веществото или евентуални пострадали.