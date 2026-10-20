Апелативният съд решава дали 14-годишният, обвинен в убийството на майка си, остава в ареста

Апелативният съд в Пловдив ще разгледа днес, 20 октомври, жалбата на 14-годишното момче, обвинено в убийството на майка си в пловдивския район "Северен".

Непълнолетният, който е от Стара Загора, обжалва решението на Окръжния съд от 11 октомври, с което му беше наложена мярка за неотклонение "задържане под стража".

При постановяването на мярката магистратите приеха, че са събрани достатъчно доказателства, за да се направи обосновано предположение за съпричастността на момчето към престъплението.

Случаят е от 9 октомври, когато 45-годишна жена беше открита убита в Пловдив. По информация на разследващите смъртта ѝ е настъпила вследствие на множество прободни рани с нож.

Сигналът за случилото се е подаден от 14-годишния ѝ син, който впоследствие е привлечен като обвиняем.

Заседанието на Апелативния съд ще се проведе при закрити врата. Предстои магистратите да се произнесат по жалбата срещу задържането на непълнолетния.