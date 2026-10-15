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Съдът спря затварянето на болницата в Пловдив, в която почина 6-годишният Ангел

Съдът спря затварянето на болницата в Пловдив, в която почина 6-годишният Ангел
Pixabay

"Медикус Алфа" ще може да продължи работа до приключване на съдебното производство срещу заповедта на здравния министър

Административният съд в Пловдив спря предварителното изпълнение на заповедта на министъра на здравеопазването Катя Ивкова, с която се отнема разрешението за работа на болница "Медикус Алфа". Лечебното заведение стана известно след смъртта на 6-годишния Ангел, който почина след стоматологична операция.

Решението на здравното министерство беше взето след доклад, според който болницата е извършвала медицински дейности извън обхвата на издаденото ѝ разрешително.

Съдът обаче е взел предвид, че в лечебното заведение има настанени пациенти, чието здраве и живот могат да бъдат застрашени при незабавно прекратяване на дейността му.

Поради това магистратите са спрели изпълнението на министерската заповед до приключване на съдебното производство, в което ще бъде разгледана нейната законосъобразност.

Припомняме, че смъртта на 6-годишния Ангел предизвика проверки на дейността на лечебното заведение. Разследващите започнаха да изясняват и обстоятелствата около издаването на разрешителното за работа на клиниката.

Здравният министър Катя Ивкова коментира пред БНТ, че юристите на Министерството на здравеопазването разполагат с няколко възможности за реакция срещу съдебното произнасяне.

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