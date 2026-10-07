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Здравната каса прекрати договора с пловдивската болница, в която почина 6-годишният Ангел

Здравната каса прекрати договора с пловдивската болница, в която почина 6-годишният Ангел
Pixabay

Решението е взето след потвърждение от РЗИ - Пловдив

Районната здравноосигурителна каса в Пловдив е прекратила договора си с частната болница, в която почина 6-годишният Ангел.

До решението се е стигнало след като на 6 октомври РЗИ - Пловдив е потвърдила, че на лечебното заведение е връчена заповед на министъра на здравеопазването за отнемане на разрешението за осъществяване на лечебна дейност.

На 7 октомври РЗОК - Пловдив е прекратила договора с болницата.

По информация, предоставена от РЗИ, пациентите в лечебното заведение са били дехоспитализирани и насочени за лечение по домовете си. Един пациент е продължил лечението си в друго лечебно заведение.

По отношение на денталния център, който работи в същата сграда, подобни действия не са предприети.

Случаят с болницата привлече обществено внимание след смъртта на 6-годишния Ангел.

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