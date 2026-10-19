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Възрастна жена загина при пожар в Пловдив, късо съединение е вероятната причина

Възрастна жена загина при пожар в Пловдив, късо съединение е вероятната причина

По първоначална информация пожарът е възникнал вследствие на късо съединение в стара електрическа инсталация

Жена на около 80 години е загубила живота си при пожар в жилищен блок в района на Сточна гара в Пловдив. Инцидентът е станал късно вечерта в петък, съобщава „24 часа“.

Сигналът за огъня е подаден около 23 часа. На място незабавно са изпратени екипи на пожарната, полицията и Спешна помощ. При пристигането си медиците обаче единствено са констатирали смъртта на възрастната жена.

По първоначална информация пожарът е възникнал вследствие на късо съединение в стара електрическа инсталация.

За инцидента са сигнализирали студенти, живеещи в апартамент над жилището на починалата. Те усетили силна миризма на дим и веднага се обадили на телефон 112.

Предполага се, че жената е починала вследствие на задимяването, причинено от пожара.

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