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Течащ покрив и опасения от пожар: Над 300 пенсионери във Видин чакат ремонт

Течащ покрив и опасения от пожар: Над 300 пенсионери във Видин чакат ремонт
стопкадър/нова

Възрастните хора се отопляват с дърва, а общината е заделила 155 хиляди евро за ремонт, който се очаква да започне през пролетта

Над 300 пенсионери във Видин настояват за ремонт на сградата, в която се помещават три пенсионерски клуба. Възрастните хора се оплакват от течащ покрив, остаряла електрическа инсталация, студени помещения и лоши санитарни условия. Те предупреждават, че ако не бъдат предприети мерки, са готови да блокират работата на общината, съобщава NOVA.

Трите клуба се намират в сградата на бивша детска градина, която според пенсионерите не е ремонтирана от десетилетия.

"Прозорците ни не се отварят, отварят ни се само вратите. Покривът тече, на три места слагаме кофите", разказва председателят на пенсионерски клуб "Белия Дунав" Елка Исаева.

Сериозен проблем е и отоплението. Възрастните хора разполагат с климатик, но се притесняват да натоварват старата електрическа инсталация.

"С един климатик се мъчим да отоплим двете помещения и треперим, защото инсталацията е много зле - дали няма да се запали", споделя Анелия Василева, член на клуба.

За да се справят със студа, пенсионерите носят дърва от домовете си и палят печка. По думите им сами се грижат за отоплението и поддържането на помещенията.

Голяма част от обзавеждането също е осигурено чрез дарения или със средства на самите пенсионери.

Елка Исаева обяснява, че столовете са получени от дарители, а покривките за масите са закупени от членовете на клуба.

Недоволство предизвиква и състоянието на санитарните помещения.

"Да не ви говоря за тоалетните. Срам и позор. А като ни дойдат гости, само при мисълта, че трябва да отидат там, по-добре да не сме в клуба", казва Анелия Василева.

Според възрастните хора обещания за ремонт са давани многократно, но до момента условията не са се подобрили.

Тошко Тодоров от пенсионерски клуб "Белия Дунав" разказва, че още през миналата година е била изготвена проектно-сметна документация, в която са описани необходимите ремонтни дейности.

От община Видин съобщават, че за ремонта вече са заделени 155 хиляди евро, като предстои да бъдат гласувани и допълнителни средства.

Заместник-кметът Румен Лилов уточнява, че предвидените дейности включват основен ремонт на покрива, подмяна на дограмата и обновяване на санитарните възли.

Ремонтът обаче най-вероятно ще започне през пролетта на 2027 г., тъй като предстои процедура за избор на изпълнител, а през зимните месеци не се предвиждат строителни дейности.

"През зимата няма да се работи. То е ясно, докато трае процедурата за избор на изпълнител, ще мине доста време", обяснява Лилов.

Пенсионерите се надяват обявените средства и срокове този път да доведат до реални действия.

"Просто ни боли от отношението, боли ни", заявява Малина Башлийска.

Тя предупреждава, че ако отново не последват конкретни мерки, възрастните хора са готови да предприемат протестни действия, включително да блокират сградата на общината за един ден.

Докато ремонтът остава за следващата година, над 300 възрастни жители на Видин продължават да използват помещенията при условията, за които сигнализират.

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