Сблъсък на влак с автомобил спря движението по линията Мездра - Видин

Движението на влаковете по железопътната линия Мездра - Видин в участъка между Бойчиновци и Мърчево е спряно от 10:10 ч. днес. Причината е сблъсък между бърз влак и лек автомобил на железопътен прелез.

Композицията е пътувала от Мездра към Видин. Според информация на Национална компания „Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ) автоматичната прелезна сигнализация е била задействана редовно, като са работили звуковият и светлинният сигнал.

На място работят аварийни екипи на НКЖИ.

За пътниците от засегнатите влакове е организиран автобусен превоз.