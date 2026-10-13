Новини
Търси
Подкаст
Общество

Сблъсък на влак с автомобил спря движението по линията Мездра - Видин

Сблъсък на влак с автомобил спря движението по линията Мездра - Видин
pixabay

Инцидентът е станал между Бойчиновци и Мърчево, а за пътниците от засегнатите влакове е организиран автобусен превоз.

Движението на влаковете по железопътната линия Мездра - Видин в участъка между Бойчиновци и Мърчево е спряно от 10:10 ч. днес. Причината е сблъсък между бърз влак и лек автомобил на железопътен прелез.

Композицията е пътувала от Мездра към Видин. Според информация на Национална компания „Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ) автоматичната прелезна сигнализация е била задействана редовно, като са работили звуковият и светлинният сигнал.

На място работят аварийни екипи на НКЖИ.

За пътниците от засегнатите влакове е организиран автобусен превоз.

Още по темата

Катастрофа затруднява движението по АМ „Хемус“ в посока София

Катастрофа затруднява движението по АМ „Хемус“ в посока София

Асен Василев за видеото със сбиването на „Петричкия Ескобар“: Изглежда доста жив като за смъртник

Асен Василев за видеото със сбиването на „Петричкия Ескобар“: Изглежда доста жив като за смъртник

Един загинал и 24 ранени при катастрофи за денонощие

Един загинал и 24 ранени при катастрофи за денонощие

Заради катастрофа затвориха пътя Велико Търново - Русе

Заради катастрофа затвориха пътя Велико Търново - Русе

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Йотова удостои офицери от ВВС с Почетния знак на президента

Йотова удостои офицери от ВВС с Почетния знак на президента

Откриха 129 000 къса контрабандни цигари в камион на "Капитан Андреево"

Откриха 129 000 къса контрабандни цигари в камион на "Капитан Андреево"

Омбудсманът получава жалби, генерирани от изкуствен интелект, които затрудняват експертите

Омбудсманът получава жалби, генерирани от изкуствен интелект, които затрудняват експертите

"Тренд": Повечето българи не са били засегнати от бедствия и аварии през последните 5 години

"Тренд": Повечето българи не са били засегнати от бедствия и аварии през последните 5 години

Дъжд в голяма част от страната и утре, температурите остават ниски

Дъжд в голяма част от страната и утре, температурите остават ниски

Водещи

Посещенията на „Параход Радецки“ временно се спират заради нивото на Дунав

Посещенията на „Параход Радецки“ временно се спират заради нивото на Дунав

Йотова удостои офицери от ВВС с Почетния знак на президента

Йотова удостои офицери от ВВС с Почетния знак на президента

Прокуратурата в Северна Македония поиска задържане „под стража“ за Ива Михайлова

Прокуратурата в Северна Македония поиска задържане „под стража“ за Ива Михайлова

  • Преди 10 минути
Откриха 129 000 къса контрабандни цигари в камион на "Капитан Андреево"

Откриха 129 000 къса контрабандни цигари в камион на "Капитан Андреево"

  • Преди 11 минути
Омбудсманът получава жалби, генерирани от изкуствен интелект, които затрудняват експертите

Омбудсманът получава жалби, генерирани от изкуствен интелект, които затрудняват експертите

"Тренд": Повечето българи не са били засегнати от бедствия и аварии през последните 5 години

"Тренд": Повечето българи не са били засегнати от бедствия и аварии през последните 5 години

  • Преди 19 минути
Дъжд в голяма част от страната и утре, температурите остават ниски

Дъжд в голяма част от страната и утре, температурите остават ниски

  • Преди 21 минути
Унгария отменя закона срещу ЛГБТ+ общността от времето на Орбан

Унгария отменя закона срещу ЛГБТ+ общността от времето на Орбан

  • Преди 24 минути
Официално: Формула 1 се завръща в Африка - Руанда получи 10-годишен договор

Официално: Формула 1 се завръща в Африка - Руанда получи 10-годишен договор

  • Преди 26 минути
Оцелял моряк след ударите в Черно море: Руски дрон ни удари три пъти

Оцелял моряк след ударите в Черно море: Руски дрон ни удари три пъти

Сблъсък на влак с автомобил спря движението по линията Мездра - Видин

Сблъсък на влак с автомобил спря движението по линията Мездра - Видин

  • Преди 37 минути
Георг Георгиев: Радев трябваше да се обади директно на Путин

Георг Георгиев: Радев трябваше да се обади директно на Путин

Феновете на Локомотив Пловдив събраха близо 12 000 евро за по-малко от ден

Феновете на Локомотив Пловдив събраха близо 12 000 евро за по-малко от ден

  • Преди 50 минути
Пулев: България е отворена за привличане на американски инвестиции

Пулев: България е отворена за привличане на американски инвестиции

  • Преди 51 минути
Българският паспорт е на 21-во място сред страните от Шенген

Българският паспорт е на 21-во място сред страните от Шенген

  • Преди 51 минути