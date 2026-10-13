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Един загинал и 24 ранени при катастрофи за денонощие

Един загинал и 24 ранени при катастрофи за денонощие
БТА

В София са регистрирани 33 леки пътни произшествия без пострадали

При катастрофи през изминалото денонощие е загинал един човек, а 24-ма са ранени, съобщиха от МВР на сайта на ведомството.

В София са регистрирани 33 леки пътнотранспортни произшествия, при които няма пострадали. От началото на октомври са отчетени 275 катастрофи с ранени и загинали. При тях 23-ма души са загубили живота си, а 346-ма са пострадали.

Общо 5440 пътни инцидента са регистрирани от началото на годината. При тях 391 души са загинали, а 6747 са ранени.

За същия период на 2025 г. загиналите участници в движението по пътищата са били 337.

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