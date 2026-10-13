Един загинал и 24 ранени при катастрофи за денонощие
В София са регистрирани 33 леки пътни произшествия без пострадали
При катастрофи през изминалото денонощие е загинал един човек, а 24-ма са ранени, съобщиха от МВР на сайта на ведомството.
В София са регистрирани 33 леки пътнотранспортни произшествия, при които няма пострадали. От началото на октомври са отчетени 275 катастрофи с ранени и загинали. При тях 23-ма души са загубили живота си, а 346-ма са пострадали.
Общо 5440 пътни инцидента са регистрирани от началото на годината. При тях 391 души са загинали, а 6747 са ранени.
За същия период на 2025 г. загиналите участници в движението по пътищата са били 337.