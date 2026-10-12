Дъждове и застудяване до края на октомври

След топлото и сухо време в началото на октомври предстои поредица от валежни обстановки, които ще продължат до края на месеца. Това съобщи синоптикът от НИМХ Анастасия Стойчева в ефира на БНТ. По думите ѝ високите температури и сухото време скоро ще останат в миналото.

Първата валежна обстановка вече е в ход. Вчера в Западна България са паднали между 15 и 20 литра дъжд на квадратен метър. Днес валежи се очакват в централните и източните части на страната, както и в западните райони. През следващото денонощие се прогнозират значителни количества дъжд, като оранжевият код остава в сила. Стойчева уточни, че не се очакват силни гръмотевични бури.

Временно прекъсване на валежите се очаква в четвъртък, когато ще има и слънчеви часове. Температурите бързо ще се повишат, но още в петък ще премине нова валежна обстановка, прогнозира синоптикът Анастасия Стойчева.

В краткосрочен план се очакват дъждове и силен вятър. В някои части на Балканите той ще духа от север-североизток, носейки със себе си и студен въздух.

През следващите дни ни очакват ниски температури както през нощта, така и през деня.

"До края на месеца температури под климатичните норми. Рязко понижение на температурите, което ще контрастира на високите температури, които имахме до вчера", допълни още тя.