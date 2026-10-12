Небето на 12 октомври: студен фронт връхлита България с порои, гръмотевици и рязко захлаждане

Понеделник, 12 октомври, поставя началото на рязка промяна на времето в България. След необичайно топлите есенни дни през страната преминава студен атмосферен фронт, който ще донесе валежи, гръмотевични бури, усилване на вятъра и чувствително понижение на температурите. На много места дъждовете ще бъдат краткотрайни, но временно интензивни, а в планините се очаква и сняг.

Националният институт по метеорология и хидрология е издал жълт код за значителни валежи в голяма част от България. Според последната публикувана справка по предупредителната карта предупреждението обхваща изцяло 20 области и части от още седем, като териториалният му обхват е разширен спрямо по-ранната информация от неделя. По-интензивните валежи създават предпоставки за локални наводнения и затруднения по пътищата, особено в райони с недостатъчно отводняване.

Дъжд, гръмотевици и осезаемо захлаждане

През деня облачността над страната ще бъде значителна. Валежите ще се придвижват от запад на изток, като на много места ще бъдат придружени от гръмотевици. С преминаването на студения фронт вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили, а температурите ще се понижават.

Минималните стойности ще бъдат предимно между 10° и 15°, а максималните в по-голямата част от България ще достигнат 13°–18°. По-топло ще остане в Източна България, където термометрите ще показват 20°–24° преди окончателното нахлуване на студения въздух.

София – дъждовно и едва 13 градуса

В София понеделник започва с температура около 10° и значителна облачност. През деня ще има валежи от дъжд, на моменти по-интензивни, с възможност за гръмотевици.

Максималната температура ще бъде около 13°, което означава чувствително захлаждане спрямо почти летните стойности от края на миналата седмица. Ще духа северозападен вятър, който ще засилва усещането за студ.

По Черноморието – до 24 градуса, дъжд и гръмотевици

По Черноморието облачността ще бъде значителна, като на места, главно по южното крайбрежие, ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици.

Ще духа до умерен северозападен вятър, който следобед ще се ориентира от североизток. Максималните температури ще бъдат между 21° и 24°, температурата на морската вода е около 20°, а вълнението ще бъде 2–3 бала.

През следващите дни по крайбрежието се очакват усилване на северния вятър, по-значителни валежи и постепенно понижение на температурите.

В планините – дъждът преминава в сняг

В планините ще бъде предимно облачно, с валежи на много места, временно интензивни. Над 2000 метра дъждът ще се примесва със сняг, а със застудяването постепенно ще преминава в снеговалеж и на по-ниска надморска височина.

Вятърът ще бъде умерен, първоначално от юг-югоизток, но постепенно ще се ориентира от запад-северозапад.

Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 10°, а на 2000 метра – около 5°. Условията за високопланински преходи ще бъдат неблагоприятни заради валежите, намалената видимост и бързата промяна на температурите.

Вторник и сряда носят нови валежи и още по-ниски температури

Във вторник, 13 октомври, валежите ще продължат с прекъсвания, като на места в Централна и Източна България се очаква да бъдат временно интензивни и значителни по количество. В по-голямата част от страната вятърът ще бъде слаб, но в източните райони ще остане умерен до силен от север.

В сряда, 14 октомври, ще се задържи облачно, ветровито и студено. Минималните температури ще бъдат предимно между 5° и 10°, а максималните – между 11° и 16°. Валежите постепенно ще отслабват, но на места в Централна и Източна България все още могат да бъдат значителни.

В четвъртък, 15 октомври, се очаква временно подобрение. Още през нощта срещу четвъртък валежите ще спрат, а през деня облачността ще се разкъсва и намалява. В много райони ще има слънчеви часове и температурите ще се повишат, но в Източна България ще остане ветровито.

В петък, 16 октомври, облачността отново ще се увеличи и на много места се очакват валежи. Ще бъде сравнително студено, с максимални температури около и под 15 градуса в повечето райони.

През почивните дни вероятността за валежи ще намалее, но облачността ще се задържи предимно значителна. Вятърът ще бъде слаб до умерен от северозапад, а температурите ще се повишат слабо.

12 октомври бележи края на необичайно топлия период и началото на няколко дни с типично есенно време. Най-съществената промяна ще бъде не само в температурите, но и във валежната обстановка, която ще изисква повишено внимание през първата половина на седмицата.