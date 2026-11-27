В шест области на страната в събота е обявен червен код за опасно време.

Предупреждението е в сила за Видин, Монтана, Враца, Ловеч, Габрово и Софийска област. Очакват се обилни валежи от дъжд, които ще преминат в сняг и силен вятър.

За всички останали области е обявен оранжев код.

Валежите ще се усилят в събота следобед и ще продължат с интензивност през нощта срещу неделя и през целия неделен ден, предава НОВА.

Очаква се значителна снежна покривка да се образува в западните части на страната. Най-съществени количества сняг – между 15 и 20 сантиметра, се прогнозират в Предбалкана и на места в Дунавската равнина.

Метеорологичната обстановка ще създаде предпоставки за сериозни затруднения в пътния трафик. Възможни са усложнения при придвижването, както и прекъсвания в електрозахранването в засегнатите райони.

Синоптикът Красимир Стоев предупреждава за усложнена метеорологична обстановка през следващите 48 часа.