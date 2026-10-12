Дъждовно време утре, оранжев и жълт код в части от страната

Облачното и дъждовно време ще се задържи и през утрешния ден, като за части от Източна и Югоизточна България е обявен оранжев код за валежи, а за голяма част от останалата страна - жълт код. През нощта по-значителни валежи се очакват в Централна България. Минималните температури ще бъдат между 7° и 12°, а в София - около 9°. През деня в Централна и Източна България дъждът временно ще се усилва и на места ще паднат значителни количества, докато в югозападните райони валежите постепенно ще отслабват и ще спират. Вятърът ще бъде умерен, с временни усилвания до силен в източната половина на страната, с посока от север-северозапад. Максималните температури ще останат без съществена промяна през деня и ще бъдат между 10° и 15°, а в София - около 11°.

В планинските райони облачното време ще бъде съпроводено от валежи и силен вятър, като над 1700 метра дъждът ще преминава в сняг. Най-значителни количества се очакват в района на Централен Балкан, Родопите, Странджа и Сакар. На 1200 метра максималната температура ще бъде около 6°, а на 2000 метра - около 1°.

Облачно, дъждовно и ветровито ще бъде и по българското Черноморие, където следобед на места се очакват значителни валежи. Северният вятър ще е умерен, с временни усилвания до силен. Максималните температури ще достигат 15°-17°, а морската вода ще бъде с температура 20°-21°. Вълнението на морето ще достигне 3 бала.