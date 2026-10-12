Ремонт спира водата в части от София на 13 октомври

Заради строително-ремонтни дейности по ул. „Проф. Иван Георгов“ в кв. „Военна рампа“ на 13 октомври (вторник) 2026 г. ще бъде прекъснато водоснабдяването в района на бул. „Илиянци“ - от № 41 до ул. „Локомотив“.

Водоподаването ще бъде спряно от 09:00 до 21:00 часа за клиентите на „Софийска вода“.

Ако ремонтните дейности продължат повече от 12 часа, дружеството ще осигури алтернативно водоснабдяване чрез водоноска, разположена на бул. „Илиянци“ пред № 62.