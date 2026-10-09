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От Столична община призоваха: Да почистим София и Езерата на Южен парк заедно

От Столична община призоваха: Да почистим София и Езерата на Южен парк заедно
Снимка: ТАРАЛЕЖ

Те предлагат на столичани да се регистрират на едно от 15-те места в града

Да почистим София и Езерата на Южен парк заедно, призоваха от Столична община.

"Този уикенд отново се обединяваме около общата кауза за по-чиста София!  
Каним ви да се включите в почистването на споделените пространства из града, както и в доброволческата работа край Езерата на Южен парк на 10, 11 и 17 октомври.
Облечете се в удобни дрехи и обувки и изберете къде да помогнете:

Във вашия квартал – присъединете се към някое от вече регистрираните събития. На картата ще откриете близо 15 локации из града: https://dapochistim.sofia.bg/events 
Езерата на Южен парк – началото е в 10:00 ч., а сборният пункт е при езеро „Панорама“, откъм бул. „Хенрик Ибсен“, съобщиха от Общината. 

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