Ива Михайлова е вече в София
Тя ще бъде прегледана от български лекари
Задържаната в Република Северна Македония заради катастрофа млада българка Ива Михайлова пресече успешно границата и вече е в България. Това съобщи bTV.
Преминаването на границата е било успешно и е напълно законно.
В момента защитата на Михайлова полага всички усилия за стабилизиране на нейния статут. Очаква се тя да бъде прегледана от лекари у нас.
„Минахме през границата с адвоката ми. Здравословното ми състояние се влоши, той ме взе и без никакъв проблем се прибрахме в България. Показах македонската си лична карта и после българската на нашата граница“, обясни тя.
По думите ѝ въпреки наложените ограничения за напускане на Северна Македония, при преминаването на границата не са възникнали затруднения.
„В Северна Македония бях репресирана заради българския си произход“
Михайлова заяви, че се чувства значително по-спокойна след завръщането си у нас. Тя отправи и сериозни обвинения към властите в съседната държава.
„Аз в България се чувствам в безопасност. В Северна Македония бях репресирана заради българския си произход и това беше една от причините да ме обвинят“, каза младата жена.
Тя подчерта, че съдебният процес срещу нея продължава независимо от местонахождението ѝ.
Над 50 медицински прегледа и необходимост от лечение
Една от основните причини за завръщането на Михайлова в България е влошеното ѝ здравословно състояние след тежката катастрофа.
Младата жена твърди, че е преминала през повече от 50 медицински прегледа и продължава да се нуждае от специализирано лечение.
При инцидента тя е получила сериозни травми на гръбначния стълб, довели до двигателни затруднения. Според нея ограниченията за напускане на Северна Македония са възпрепятствали възможността да получи необходимата медицинска помощ у нас.
Какво се случи при катастрофата?
На 7 октомври 2025 г. на пътя между Кочани и Щип става тежко пътнотранспортно произшествие, при което загива един човек, а няколко души са ранени, включително Ива Михайлова.
Според обвинението младата жена е управлявала автомобила си с превишена скорост и е навлязла в насрещното платно.
Защитата ѝ обаче оспорва тази версия, като се позовава на експертни заключения за механизма на катастрофата.
След произшествието срещу Михайлова започва съдебно производство, а властите налагат ограничения върху възможността ѝ да напуска страната.
Въпреки завръщането ѝ в България делото в Северна Македония остава висящо, като предстои да се изяснят и евентуалните правни последици от преминаването на границата.