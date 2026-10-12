Ива Михайлова е вече в София

Задържаната в Република Северна Македония заради катастрофа млада българка Ива Михайлова пресече успешно границата и вече е в България. Това съобщи bTV.

Преминаването на границата е било успешно и е напълно законно.

В момента защитата на Михайлова полага всички усилия за стабилизиране на нейния статут. Очаква се тя да бъде прегледана от лекари у нас.