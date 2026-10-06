Силяновска към Йотова за случая с Ива Михайлова: Няма да се меся на съда

Президентът на Северна Македония не е отговорила на писмото на българския президент Илияна Йотова, свързано с Ива Михайлова. Това стана ясно от думите на Гордана Силяновска пред местната медия ТВ Сител, цитирано по БТА. По думите й, когато тя се види с българската си колежка, ще й каже, че северномакедонският президент уважава разделението на властите и независимостта на съдебната власт в страната. Поради това Силяновска нямало да се намесва в работата на съда.

Повод за кореспонденцията е случаят с Ива Михайлова от Кочани, която притежава двойно гражданство (българско и македонско). Срещу нея се води съдебно производство заради участие в автомобилна катастрофа от началото на октомври 2025 г., при която има загинал човек. Тя е привлечена под отговорност за тежко престъпление срещу безопасността на движението по пътищата в Северна Македония. При инцидента има и няколко ранени, включително самата Михайлова. След произшествието документите ѝ за самоличност са отнети, което блокира възможността тя да пътува за специфично лечение в България заради тежките си травми на гръбнака.

В опит да намери хуманитарно решение на проблема, на 22 август българският президент Илияна Йотова обяви, че е изпратила официално запитване до Скопие, на което все още не е получила обратна връзка. По думите на българския държавен глава, тя е предложила два варианти – „консилиум от български лекари, за да видим как ще се лекува момичето оттук нататък, или да я лекуват там“.

Македонският държавен глава обаче зае твърда позиция, че няма да влияе на магистратите, но предложи алтернатива за медицинско сътрудничество.

„Няма да си позволя да се намесвам работата в съда, защото вярвам в независимостта на съдебната власт, вярвам и в нашето здравеопазване. Когато бяхме в София, колегата ми Тимчо Муцунски каза, че сме отворени за вашите лекари, точно както са отворени за обществеността заседанията на съда, спокойно можете да дойдете с екип и с нашите лекари, за да разрешим евентуално този проблем”, заяви в интервюто си Силяновска.

В заключение тя допълни, че е напълно готова да води разговори по всички теми, които попадат в нейните преки правомощия, но намеса в съдебната система на страната е изключена.