Адвокатът на Ива Михайлова: Северна Македония не може да ѝ осигури лечение

Необходимото лечение на Ива Михайлова не може да бъде осигурено от Северна Македония, каза пред NOVA нейният български адвокат Николай Димитров. Коментарът му е по повод решението на Скопие да разреши на български лекари да пътуват до Северна Македония и да я прегледат.

„Това за нея не означава нищо, тъй като тя вече е преглеждана от няколко скопски здравни заведения, където македонски лекари били единодушни, че тя има нужда от лечение, което македонската държава не може да ѝ предостави. Съдът си остава с убеждението, че въпреки предоставените документи, тя трябва да се лекува в чужбина. Той не ѝ е дал такава възможност”, заяви Димитров.

Адвокатът обясни, че защитата възнамерява да използва резултатите от новите медицински прегледи, за да внесе поредно искане пред съда Ива да получи разрешение за лечение извън Северна Македония, докато делото в Кочани продължава.

„Ние ще използваме този преглед и резултати от него и ще входираме нова молба. Надяваме се, че както двете държави по дипломатически път са направили стъпка една към друга, за да разрешат този проблем, така и съдът ще разгледа заключението на лекарите, каквото и да бъде то“, каза адвокатът.

„Тя търпи усложнения. Нека не забравяме, че има спукване на два прешлена, частична парализа, не се чувства добре, целодневно е на болкоуспокояващи. Друг е въпросът, че денонощно пред нейната къща има полицейски автомобили“, отбеляза той.

Следващото заседание по делото в Кочани срещу Ива Михайлова е насрочено за началото на ноември.