Български медицински специалисти ще могат да прегледат Ива Михайлова, която се нуждае от специализирана помощ заради тежки травми на гръбнака след катастрофа в Северна Македония.

„След месеци на тревога най-после има положителна стъпка от страна на властите в Северна Македония. Приветстваме съгласието за участие на български лекари и очакваме то бързо да се превърне в реален преглед и необходимото лечение“, заяви Голомеев от парламентарната трибуна.

Тежко състояние и отнети документи

Ива Михайлова е с българско и македонско гражданство. Тя е обвинена за участие в автомобилна катастрофа в Северна Македония, при която има загинал човек.

След инцидента личните ѝ документи са били отнети от властите в съседната държава. Според разпространената информация това възпрепятства възможността ѝ да бъде транспортирана за лечение в България.

Михайлова се нуждае от специализирана медицинска помощ заради тежки травми на гръбначния стълб.

Случаят стигна до международни институции

Случаят вече е представян и пред международни институции.

На 16 септември вицепрезидентът Илияна Йотова е запознала генералния секретар на Съвета на Европа Ален Берсе със случая.

На 22 септември Йотова е поставила въпроса и пред Върховния комисар на ООН по правата на човека Фолкер Тюрк по време на среща в Ню Йорк.

От „Прогресивна България“ приветстват решението на македонските власти и настояват съгласието за участие на български медици да бъде последвано възможно най-бързо от реален медицински преглед и необходимото лечение.

„Нека Ива и семейството ѝ знаят, че България стои зад тях“, се казва в декларацията на парламентарната група