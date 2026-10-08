Български медицински специалисти ще могат да прегледат Ива Михайлова
Властите в Северна Македония са дали съгласие български лекари да участват в оценката на здравословното състояние на Ива Михайлова. Новината беше съобщена от парламентарната група на „Прогресивна България“ чрез декларация, представена от депутата Иван Голомеев.
Български медицински специалисти ще могат да прегледат Ива Михайлова, която се нуждае от специализирана помощ заради тежки травми на гръбнака след катастрофа в Северна Македония.
„След месеци на тревога най-после има положителна стъпка от страна на властите в Северна Македония. Приветстваме съгласието за участие на български лекари и очакваме то бързо да се превърне в реален преглед и необходимото лечение“, заяви Голомеев от парламентарната трибуна.
Тежко състояние и отнети документи
Ива Михайлова е с българско и македонско гражданство. Тя е обвинена за участие в автомобилна катастрофа в Северна Македония, при която има загинал човек.
След инцидента личните ѝ документи са били отнети от властите в съседната държава. Според разпространената информация това възпрепятства възможността ѝ да бъде транспортирана за лечение в България.
Михайлова се нуждае от специализирана медицинска помощ заради тежки травми на гръбначния стълб.
Случаят стигна до международни институции
Случаят вече е представян и пред международни институции.
На 16 септември вицепрезидентът Илияна Йотова е запознала генералния секретар на Съвета на Европа Ален Берсе със случая.
На 22 септември Йотова е поставила въпроса и пред Върховния комисар на ООН по правата на човека Фолкер Тюрк по време на среща в Ню Йорк.
От „Прогресивна България“ приветстват решението на македонските власти и настояват съгласието за участие на български медици да бъде последвано възможно най-бързо от реален медицински преглед и необходимото лечение.
„Нека Ива и семейството ѝ знаят, че България стои зад тях“, се казва в декларацията на парламентарната група