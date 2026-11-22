Бруно Фернандеш потвърди оферта от Юнайтед, разговорите за нов договор са на пауза
Капитанът иска да остане на “Олд Трафорд”, но поставя резултатите на отбора пред преговорите за бъдещето си
Бруно Фернандеш потвърди, че Манчестър Юнайтед му е предложил нов договор, но в момента преговорите са на пауза. Настоящият контракт на португалеца изтича в края на сезона, а клубът има опция да го удължи с една година до юни 2028 г.
“Да, клубът ми предложи нов договор, което показва, че от тяхна страна има желание да остана. Но, както казахте, в момента не се водят преговори”, каза Фернандеш пред Sky Sports, цитиран от Ройтерс.
Капитанът обясни, че двете страни са разговаряли в края на миналия сезон и в началото на настоящия. Заради слабите резултати обаче той е оставил въпроса на заден план. “Най-важното в момента е клубът отново да започне да печели мачове”, подчерта полузащитникът.
Фернандеш отговори и на твърденията, че е поискал по-висока заплата и по-дълъг договор. “Ако исках повече пари, нямаше да бъда тук. Имах възможност да отида другаде, където щях да получавам много повече пари, отколкото в Манчестър Юнайтед”, заяви той.
Юнайтед е на 18-о място във Висшата лига след само една победа в първите си десет мача. Маурисио Почетино, който наследи Майкъл Карик, ще дебютира начело на отбора в неделя при гостуването на петия в класирането Ливърпул.