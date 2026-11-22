Бруно Фернандеш потвърди, че Манчестър Юнайтед му е предложил нов договор, но в момента преговорите са на пауза. Настоящият контракт на португалеца изтича в края на сезона, а клубът има опция да го удължи с една година до юни 2028 г.

“Да, клубът ми предложи нов договор, което показва, че от тяхна страна има желание да остана. Но, както казахте, в момента не се водят преговори”, каза Фернандеш пред Sky Sports, цитиран от Ройтерс.

Капитанът обясни, че двете страни са разговаряли в края на миналия сезон и в началото на настоящия. Заради слабите резултати обаче той е оставил въпроса на заден план. “Най-важното в момента е клубът отново да започне да печели мачове”, подчерта полузащитникът.

Фернандеш отговори и на твърденията, че е поискал по-висока заплата и по-дълъг договор. “Ако исках повече пари, нямаше да бъда тук. Имах възможност да отида другаде, където щях да получавам много повече пари, отколкото в Манчестър Юнайтед”, заяви той.

Юнайтед е на 18-о място във Висшата лига след само една победа в първите си десет мача. Маурисио Почетино, който наследи Майкъл Карик, ще дебютира начело на отбора в неделя при гостуването на петия в класирането Ливърпул.