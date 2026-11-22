Украински ударен дрон със среден обсег е поразил директно руска цистерна за гориво на магистрала R-280, предизвиквайки мощна експлозия. За това свидетелстват разпространени в социалните мрежи видеокадри, съобщава платформата за анализ на разузнавателни данни от открити източници OSINTtechnical.

Ударът придобива критично значение на фона на скорошното разрушаване на ключов пътен участък и арка на Кримския мост след серия от украински атаки по-рано този месец. Извеждането на автомобилната част на съоръжението извън строя – за чието възстановяване руските власти все още нямат ясен график – прекъсна директната пътна връзка между континентална Русия и анексирания полуостров.

След срива на моста над Керченския проток, магистрала R-280 (известна още като „Новорусия“) остава единственият сухопътен маршрут към Крим. Трасето, което преминава от Ростов на Дон през окупираните територии на Донецка, Запорожка и Херсонска област (през Мариупол и Мелитопол), пое целия тежък военен и цивилен трафик за снабдяване на полуострова и южния фронт.

Пренасочването на целия логистичен поток по едно-единствено трасе обаче го превърна в лесна и предвидима мишена. С разширяването на обсега на украинските дронове до 200–300 километра в дълбочина на тила, R-280 попадна под постоянен огневи контрол, а системното унищожаване на цистерни и товарни конвои вече води до сериозен недостиг на гориво и затруднения в снабдяването на руските сили.