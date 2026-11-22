Лек автомобил е катастрофирал при кръговото кръстовище на улица "Бистришко шосе", под Софийския околовръстен път, съобщава bTV.

По първоначална информация колата се е ударила в бетонна колона на моста. Вследствие на сблъсъка предната част на автомобила е сериозно повредена.

Към момента няма информация за пострадали при инцидента.

Причините за катастрофата все още не са изяснени. Няма данни и за въведени ограничения на движението в района.