77-годишен мъж е загиналият при тежката катастрофа в Мездра, предава БТВ.

По вътрешна уличка лекият автомобил със 77-годишен водач зад волана ударил линейка.

Катастрофата е станала малко преди обяд днес. Управляваният от възрастния мъж автомобил се е сблъскал с линейката, която се е движела с включена светлинна и звукова сигнализация, информира НОВА.

По чудо на улицата, по която се движат много пешеходци, не е имало хора, както и че по основния булевард и по алеята, не е имало разхождащи се.

Колата пресякла двете платна на булеварда, забила се в металната врата на частен имот, след което влязла в гаража и се преобърнала на страната на водача.

Водачът е загинал на място, предава НОВА.

Първоначалната версия е, че водачът е загубил по някакъв начин контрол над автомобила.

Работещи доброволци на тази площадка разказаха, че колата е профучала с изключително висока скорост.

Двамата стопани на дома са отсъствали по време на инцидента.

В линейката е пътувал тричленен медицински екип. По първоначални данни никой от медиците не е получил сериозни наранявания