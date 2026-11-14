13 жертви на АМ "Тракия": Прокуратурата все още не може да посочи кой е предизвикал катастрофата

Все още няма достатъчно доказателства, за да се установи кой от шофьорите е предизвикал тежката верижна катастрофа на автомагистрала "Тракия", при която загинаха 13 души. Това заяви окръжният прокурор на Ямбол Дойчин Дойчев пред NOVA NEWS.

"Не може да се направи все още основателно предположение или заключение кой е предизвикал катастрофата", посочи прокурорът.

По думите му гъстата мъгла е създала опасни условия на пътя, но разследващите трябва да установят поведението на всеки водач и последователността на ударите.

Румънският шофьор на камиона, участвал в катастрофата, вече е разпитан два пъти. Той е заявил, че е намалил скоростта, след като навлязъл в участък с рязко ограничена видимост.

Предстои експертиза да установи с каква скорост се е движел камионът и дали намаляването е било рязко. Към момента на шофьора не е повдигнато обвинение и няма забрана да напуска България.

Прокуратурата проверява и техническото състояние на превозните средства. Иззети са тахографите на тежкотоварните автомобили, които ще покажат данни за скоростта, времето за управление и почивките на водачите.

Взети са и проби от асфалтовата настилка, като строително-техническа експертиза ще установи дали състоянието на пътя и организацията на движението са допринесли за трагедията.

"Проверява се дали пътната настилка и организацията на движението са имали отношение към настъпването на катастрофата", обясни Дойчев.

Разследващите ще изясняват и дали отговорните институции са разполагали с предварителна информация за опасната мъгла и дали са предприели необходимите мерки.

Изискани са данни от Агенция "Пътна инфраструктура", Националното тол управление и Националния институт по метеорология и хидрология. Ще бъдат прегледани записи от тол камерите и информация от метеорологичната станция на авиобаза "Безмер".

"Трябва да установим дали е имало предупреждения за мъглата, кога са били получени и каква е била реакцията на съответните институции", подчерта прокурорът.

Назначени са съдебномедицински експертизи на загиналите, а предстоят и експертизи на пострадалите. Ключова за разследването ще бъде автотехническата експертиза, която трябва да възстанови механизма на сблъсъците.

Дойчин Дойчев посочи, че прокуратурата се стреми да събере необходимите доказателства в рамките на първоначалния тримесечен срок на разследването.

Той припомни, че гъстите мъгли са характерни за Ямболския регион заради близостта на река Тунджа, но досега там не е имало катастрофа с подобен мащаб.