Милен Иванов за трагедията на "Тракия": Не може на всяка мъгла да се слага полицай

"Всички обвиняват държавата, но не може на всяка мъгла да се слага полицай." Това заяви експертът по национална сигурност Милен Иванов в "Телеграфно подкастът" по повод тежката катастрофа на автомагистрала "Тракия", при която загинаха 12 души, а 50 бяха ранени.

Според него трагедията не може да бъде обяснена единствено с лошите метеорологични условия и състоянието на пътната инфраструктура. Сериозна отговорност носят и водачите, които не спазват необходимата дистанция и се движат с несъобразена скорост.

"Колите се движат броня в броня. Дори и при идеални условия, ако се случи нещо с някой от автомобилите, е абсурд задният да спре", обясни Иванов.

Експертът отправи критики и към държавата за недостатъчната пътна маркировка, осветление и поддръжка на автомагистралите.

По негови приблизителни изчисления осветяването на цялата АМ "Тракия" със соларни лампи би струвало около 120 млн. евро. Според него обаче по-неотложна мярка е поставянето на качествена светлоотразителна маркировка и подходящи предпазни съоръжения.

"Няма достатъчна превенция, докато броят на жертвите не стигне нула", заяви Иванов.

Той подчерта, че поведението зад волана до голяма степен отразява отношението на хората към останалите участници в движението.

"Ако един човек е простак в семейството си, той няма как да бъде дисциплиниран шофьор. Той ще е простак и на улицата", коментира експертът.

Подготвена ли е българската полиция за въоръжени нападения?

Милен Иванов изрази съмнения и относно готовността на българските полицейски служители да реагират при нападение с активен стрелец, подобно на случая в полския град Краков.

Според него Специализираният отряд за борба с тероризма (СОБТ) се включва след определени процедури, а редовите полицаи невинаги разполагат с необходимата подготовка и оборудване за незабавна реакция.

"Подготовката на полицейските органи никога не е била адекватна на времето. Тя винаги изостава и това е нормално", посочи той.

Експертът, който е работил във военното разузнаване и МВР, смята, че полицейските служители се въздържат от употреба на оръжие и заради опасенията от последващи разследвания и последствия за тях самите.

Според Иванов подобряването на полицейската подготовка и превенцията е от съществено значение, както за сигурността на пътищата, така и за реакцията при тежки престъпления и извънредни ситуации.