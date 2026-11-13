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Русия отрече да е обсъждала със САЩ включването на Европа в преговорите за Украйна

Русия отрече да е обсъждала със САЩ включването на Европа в преговорите за Украйна
АР/БТА

Мария Захарова заяви, че въпросът не е бил поставян по време на разговорите с американските пратеници Уиткоф и Къшнър в Москва

Руското външно министерство заяви, че не разполага с информация за постигнато споразумение със САЩ относно включването на европейски представители в бъдещите преговори за прекратяване на войната в Украйна. Това съобщи говорителката на ведомството Мария Захарова, цитирана от ДПА.

С изявлението си Москва постави под съмнение обявеното от американската страна съгласие на Русия и Украйна за участие на европейски държави в следващия етап от преговорите.

„Доколкото е известно на руското министерство на външните работи, този въпрос не е бил обсъждан по време на преговорите със специалните пратеници на САЩ Стив Уиткоф и Джаред Къшнър в Москва“, заяви Захарова.

Вчера американският преговарящ Джаред Къшнър съобщи след среща с украинския президент Володимир Зеленски в Дъблин, че и Москва, и Киев са приели идеята европейските държави да се включат в следващия кръг от разговорите.

„Не можем да постигнем това споразумение, без европейците да участват в преговорите“, заяви Къшнър пред журналисти. Той добави, че руският президент Владимир Путин е готов да опита този формат.

Междувременно лидерите на 27-те държави от ЕС се споразумяха на срещата си в Дъблин Европа да бъде представена в бъдещите преговори от институциите на Съюза, както и от Германия, Франция, Италия, Полша и Великобритания.

Решението беше обявено от председателя на Европейския съвет Антонио Коща. Така въпросът за европейското участие получи политическа подкрепа от лидерите на ЕС, но позицията на Москва показва, че все още няма яснота дали е постигнато съгласие и с руската страна.

 
 
 

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