Почина проф. Георги Балтаджиев - доайен на пловдивската анатомична школа

На 9 ноември 2026 г. е починал проф. д-р Георги Балтаджиев - доайен на пловдивската анатомична школа и дългогодишен ръководител на Катедрата по анатомия в Медицински университет - Пловдив. Тъжната новина съобщиха от висшето учебно заведение.

Проф. Балтаджиев посвещава повече от четири десетилетия на преподавателската и научната дейност. В периода 1989-2008 г. ръководи Катедрата по анатомия, а през 1994 г. придобива научната степен "доктор на науките".

През 2002 г. поема ръководството на обединената Катедра по анатомия, хистология и ембриология, като допринася за развитието на морфологичните науки и подготовката на нови поколения медици.

Сред най-значимите му приноси е въвеждането на съвременен подход в обучението по анатомия, който свързва теоретичната подготовка с практическото приложение на медицинските знания.

Професорът е автор и главен редактор на многократно преиздавания учебник "Анатомия на човека", както и на редица научни публикации и учебни помагала.

Научните му интереси обхващат анатомията на вътрешните органи, костната система, възрастовата анатомия и клиничната антропология. Той е бил член на редакционната колегия на списание "Folia Medica" и на Българското анатомично дружество.

Под негово ръководство израстват поколения преподаватели, учени и лекари, които продължават развитието на медицинската наука в България.

"Той ще остане в паметта на академичната общност и поколения студенти като изключителен учен, отдаден преподавател и достоен човек, оставил трайна следа в развитието на голямата наука Анатомия", посочват от Медицински университет - Пловдив.

От университета изразиха съболезнования на семейството, близките и колегите на проф. Балтаджиев.

"Поклон пред светлата му памет!", написаха от висшето учебно заведение.