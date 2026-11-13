20-годишен моторист загина след тежка катастрофа в Русе

20-годишен мотоциклетист загина след тежка катастрофа на кръстовище в Русе тази вечер. За инцидента съобщиха от Областната дирекция на МВР в града, цитирани от БТА.

Сигналът за произшествието е подаден малко преди 18:20 ч. По първоначална информация младият мъж се е движел с мотоциклета си по ул. "Стефан Стамболов" в посока бул. "Мидия-Енос".

На кръстовището мотоциклетът се е сблъскал с лек автомобил, управляван от 44-годишен мъж, който е навлязъл в кръстовището.

На място незабавно са изпратени екипи на полицията и Спешна помощ. Пострадалият моторист е транспортиран в Университетската болница "Канев", където по-късно е починал.

Пробите за алкохол и наркотици на водача на автомобила са отрицателни.

Според очевидци мотоциклетът се е движел с висока скорост и без включени светлини. Тези твърдения все още не са потвърдени от разследващите.

Причините за тежката катастрофа се изясняват. От полицията в Русе призоваха всички участници в движението да бъдат внимателни и отговорни на пътя.