20-годишен моторист загина след тежка катастрофа в Русе
Младият мъж е починал в болница след сблъсък с автомобил, управляван от 44-годишен шофьор
20-годишен мотоциклетист загина след тежка катастрофа на кръстовище в Русе тази вечер. За инцидента съобщиха от Областната дирекция на МВР в града, цитирани от БТА.
Сигналът за произшествието е подаден малко преди 18:20 ч. По първоначална информация младият мъж се е движел с мотоциклета си по ул. "Стефан Стамболов" в посока бул. "Мидия-Енос".
На кръстовището мотоциклетът се е сблъскал с лек автомобил, управляван от 44-годишен мъж, който е навлязъл в кръстовището.
На място незабавно са изпратени екипи на полицията и Спешна помощ. Пострадалият моторист е транспортиран в Университетската болница "Канев", където по-късно е починал.
Пробите за алкохол и наркотици на водача на автомобила са отрицателни.
Според очевидци мотоциклетът се е движел с висока скорост и без включени светлини. Тези твърдения все още не са потвърдени от разследващите.
Причините за тежката катастрофа се изясняват. От полицията в Русе призоваха всички участници в движението да бъдат внимателни и отговорни на пътя.