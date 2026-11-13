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Италия развали 64-годишна прокоба с победата срещу Франция

Италия развали 64-годишна прокоба с победата срещу Франция
БТА

Сринахме се след почивката призна селекционерът на „петлите" Зинедин Зидан

Италианският национален отбор увеличи значително шансовете си за класиране на четвъртфиналите в Лигата на нациите след победата срещу Франция с 3:1. „Скуадра адзура" напомни за славното си минало с един от най-добрите си мачове през последните години срещу исторически съперник.

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Успехът има още по-голяма стойност, защото Италия побеждава Франция като домакин за първи път от 64 години. Преди това последната домакинска победа датира от 1962 година, а оттогава „петлите" регистрират четири успеха и две равенства от гостуванията си на Ботуша. За последно Италия победи Франция преди две години отново в Лигата на нациите, но като гост (3:1).

„Не ни липсваше смелост, напротив, бяхме в играта. Но в защита бяхме по-малко ефективни. Разпаднахме се след почивката, загубихме самообладание, но това е част от нашия процес на обучение. Ще го анализираме. Ще се съсредоточим върху възстановяванет. Това е едно от нещата, върху които трябва да работим", каза Зинедин Зидан след първата си загуба като селекционер на Франция.

 

 

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