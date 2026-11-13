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Явор Гечев: Няма война с търговските вериги, но всички са равни пред закона

Явор Гечев: Няма война с търговските вериги, но всички са равни пред закона
Стопкадър / БНТ

Представителят на "Прогресивна България" защити работата на контролните институции след санкцията от близо 76 млн. евро срещу "Кауфланд"

Няма война между държавата и големите търговски вериги, но при установени нарушения законът трябва да се прилага еднакво спрямо всички. Това заяви Явор Гечев от "Прогресивна България" пред БНТ по повод санкцията, наложена на "Кауфланд" от Комисията за защита на конкуренцията (КЗК).

"Няма война с търговските вериги, никога не е имало. За глобите може да каже само КЗК, който е независим орган", подчерта Гечев.

Според него обществото отдавна настоява контролните институции да изпълняват по-ефективно задълженията си. Той припомни, че сред първите законодателни действия на настоящото Народно събрание са били промени в Закона за защита на конкуренцията и Закона за защита на потребителите.

По думите му промените са насочени срещу нелоялните търговски практики и целят по-добра защита на потребителите и производителите.

"Няма война, но когато има нарушение на закона, всички са равни пред него", заяви Гечев.

Той посочи, че и преди са налагани санкции на големи търговски вериги, като част от тях са били потвърдени от съда.

Гечев подчерта, че окончателната преценка за законосъобразността на наложената глоба принадлежи на съда.

"Само съдът може да каже дали са виновни или не и дали ще намали дадената глоба, но КЗК е институция, която не може да изкарва данни, ако няма основание за това. Нали искахме институциите да работят, нека не им се сърдим, че го правят!", коментира той.

Представителят на "Прогресивна България" допълни, че борбата с високите цени трябва да остане постоянен приоритет, а проверките на институциите се извършват по сигнали както на потребители, така и на производители.

В началото на участието си Гечев коментира и трагедията на автомагистрала "Тракия", като изрази надежда разследващите да установят причините за тежката катастрофа.

"Ако има виновни, трябва да понесат отговорност. По-важното е да има поуки и да не повтаряме трагедиите като тази на "Тракия"", заяви той.

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