Елин Топузаков: България е по-футболен отбор от Исландия

Бившият национал Елин Топузаков направи интересно сравнение между България и Исландия преди мача между двата отбора в Лигата на нациите в Пловдив. „Лъвовете" загубиха от този съперник с 0:3 само преди месец в Рейкявик, но Топузаков е на мнение, че нещата могат да се обърнат в наша полза този път.

На живо: България срещу Исландия в Лигата на нациите (състави)

„Няма съмнение, че Исландия е сериозен противник, но според мен сме по-футболния отбор. Имаме играчи, които обичат да задържат топката и да разигравят по-земя. Предимството на исландците е физическата сила и това, че са по-ръстови футболисти. Надявам се да наложим нашия стил", коментира бившият защитник в студиото на Max One.

„Убеден съм, че играчите осъзнават своята отговорност и ще се постараят да ни зарадват с победа. Със сигурност дават всичко от себе си, въпреки че не винаги се получава играта. Според мен няма футболисти, който да не се раздава на 100% за националния отбор", допълни Топузаков.