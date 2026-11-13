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Меси се завръща в Аржентина за исторически мач на „Монументал"

Меси се завръща в Аржентина за исторически мач на „Монументал"
БТА

Футболната легенда ще играе за първи път в родината си с екипа на клубен отбор

Лионел Меси скоро отново ще стъпи на емблематичния стадион „Монументал“ в Буенос Айрес, след като в началото на октомври изигра там последния си мач за Аржентина в прятелската среща с Бенин (3:0). Ривър Плейт обяви официално, че на 19 януари 2027 г. ще бъде домакин на приятелски двубой срещу суперзвездата и неговия клуб Интер Маями. Той се очертава да е исторически, защото Меси за пръв път в дългата си кариера ще играе в родината си с фланелката на клубен отбор.

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Тимът от Буенос Айрес определя предстоящото събитие на своя дом като „монументален сблъсък“. Според официалното съобщение на клуба към Меси в редиците на гостите се очаква да се присъединят Каземиро, Родриго Де Паул и Луис Суарес. От страна на Ривър Плейт се акцентира върху звездите и ветерани от националния отбор на Аржентина Николас Отаменди и Тиаго Алмада.

Ривър Плейт е сред най-титулуваните клубове в аржентинския футбол със своите четири трофея от Копа Либертадорес и 38 шампионски титли на страната. „Милионерите“ започват похода си за пореден домашен триумф на 22 ноември в плейофна среща срещу Ланус. На същата дата Интер Маями стартира защитата на трофея си в МЛС Къп с първия мач от плейофната серия срещу Кълъмбъс Крю.

В предишни години клубът от Маями предприемаше мащабни предсезонни обиколки по света с визити в Саудитска Арабия, Хонконг и Япония. През миналия сезон обаче графикът на отбора бе значително по-лек, като включваше спирки само в Перу, Колумбия и Еквадор.

 

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