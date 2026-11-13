Барселона влага 300 милиона евро от облигации, за да довърши „Камп Ноу“

Барселона емитира облигации на стойност 300 милиона евро, предназначени за финансиране на строителните дейности по обновяването на стадион „Камп Ноу“. Операцията е част от стратегията на клуба за осигуряване на необходимия финансов ресурс за завършване на проекта Espai Barça.

Барселона обмисля санкции за строителя на „Камп Ноу“ заради опасения от ново забавяне

Средствата ще бъдат използвани конкретно за строителните дейности по стадиона, а финансирането ще бъде изплащано в дългосрочен план чрез бъдещите приходи, генерирани от съоръжението. Всичко това е от по-голям пакет за допълнително финансиране на стойност 510 милиона евро, одобрен от членовете на клуба през септември.

От тази сума 300 милиона евро са предназначени за завършването на стадиона, докато останалите 210 милиона евро са осигурени чрез облигации, гарантирани с бъдещите телевизионни приходи на Барселона. Това разграничение е важно, тъй като двете операции имат различно предназначение. Докато средствата от първата ще отидат за строителството, втората ще помогне за покриване на финансовите затруднения, породени от забавянето на проекта.

Новият „Камп Ноу“ ще бъде футболен колос

Реконструкцията на стадиона започна през 2023 година и трябваше да приключи значително по-рано. Проектът обаче се сблъска с редица технически, икономически и организационни проблеми, които увеличиха разходите и удължиха сроковете.

Сред основните промени са:

Увеличаване на капацитета до приблизително 105 000 зрители.

Изграждане на покрив над всички трибуни.

Разширяване на VIP зоните и местата за гостоприемство.

Модернизация на технологичната инфраструктура.

Подобряване на музея и търговските пространства.

Пълното завършване на проекта се очаква през сезон 2028/29.

Лапорта залага на бъдещите приходи

Ръководството на Барселона вярва, че обновеният стадион ще промени финансовите възможности на клуба. Очакванията са новият „Камп Ноу“ да генерира значително по-високи приходи от билети, VIP услуги, корпоративни събития и търговски дейности. Според прогнозите на клуба приходите могат да надхвърлят 1,45 милиарда евро през сезон 2030/31.

Това е стратегически залог на президента Жоан Лапорта. Целта е инвестицията в стадиона да се превърне в основен двигател за финансовото възстановяване и конкурентоспособността на Барселона през следващото десетилетие.