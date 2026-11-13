Президентът Илияна Йотова подписа указ за освобождаването на адмирал Емил Ефтимов от длъжността началник на отбраната. Той ще бъде освободен и от военна служба, считано от 2 януари 2027 г.

Решението е обнародвано в днешния брой на "Държавен вестник". Указ №334 е подписан от държавния глава на 5 ноември, като изпълнението му е възложено на министъра на отбраната Димитър Стоянов.

Освобождаването на Ефтимов е по негово желание. На 30 септември адмиралът подаде рапорт за напускане на военната служба с тримесечно предизвестие.

На 28 октомври Министерският съвет одобри предложението до президента за освобождаването му от поста и от военна служба.

Адмирал Емил Ефтимов оглавява отбраната от 30 март 2020 г. Роден е на 16 август 1961 г. и има дългогодишна кариера във Въоръжените сили на България.

Сред отличията му са наградният знак на Министерството на отбраната "За вярна служба под знамената" и почетният знак "Свети Георги".

С освобождаването му в началото на следващата година ще приключи близо седемгодишният му мандат начело на българската отбрана.