Адмирал Емил Ефтимов: Удареният кораб в нашата икономическа зона не е имал време да реагира

Началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов обясни пред БНТ за поразените кораби тази нощ в Изключителната икономическа зона на България в акваторията на Черно море. Той изброи заплахата пред сигурността в Черно море.

"В 2:54 часа в Морския спасителен координационен център е получен сигнал от т. нар. авариен буй на кораба на моторен кораб "Алфа Уатан". В 3:05 часа моторен кораб “Диоскурия” наблюдава въздушни безпилотни летателни апарати, които нанасят удари по кораба "Алфа Уатан". Морският координационен спасителен център осъществява радио връзка с българския моторен кораб. По негови данни е наблюдаван взрив на кораба "Алфа Уатан" и последващо потъване. Говорим за интервал от 3 минути, което обяснява липсата на реакция от екипажа на потъналия кораб по отношение на мерки за спасяване", заяви адмирал Ефтимов.

Той изтъкна: "Нощно време, удар... нямали са време да реагират. Започваме да обменяме информация. Задействат се всички органи. След това се получава също от българския кораб, чрез моторен кораб "Ейбъл" за пожар на борда и по тяхна информация са били атакувани с въздушни безпилотни апарати, която не се потвърждава в последствие. Говорим за удар с морски дрон. За мен описанието и извода, който правя е, че е била комбинирана атака от въздушни и морски безпилотни дронове".

Пред БНР началникът на отбраната адм. Емил Ефтимов обяви, че с премиера Румен Радев и с министъра на отбраната Димитър Стоянов са в непрекъсната координация с органите на НАТО. "Поставен е въпросът и това стои на дневен ред в Алианса. Днес имаше изявление и на Урсула фон дер Лайен по отношение на реакцията на ЕС и вниманието, което се отдава на Черно море. При всички положения ще се обсъдят мерки и ще има колективни действия", уточни той.

На КСНС при президента утре ще се обсъдят последващите действия, "но за нас логично остава да усилим наблюдението, готовност за реакция и повишаване на напрежението на личния състав".

На въпрос за казаното пред журналисти от един от спасените членове на екипажа на втория ударения кораб, който е турски гражданин, че корабът е бил ударен от "руска подводна бомба", тъй като те са превозвали товар за Украйна и затова предполага, че ударът е дошъл от руска страна, адм. Ефтимов каза: "Ако разполагаме с някакви веществени доказателства, можем да стигнем до конкретни изводи".

Таралеж припомня - адмирал Емил Ефтимов подаде оставка като началник на отбраната на Българската армия. Според НЗОК предизвестието има 3-месечен срок.