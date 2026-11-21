През нощта облачността ще е незначителна, като на места в котловините и равнините ще се образуват мъгли. Вятърът ще бъде слаб, а в Източна България - до умерен, от запад-северозапад. Минималните температури ще се движат между 3° и 8°, около 4° в София.

Утрешният ден ще започне със слънчево време, но следобед облачността ще се увеличава от запад. Вечерта в западните райони на страната се очакват валежи от дъжд. Вятърът ще се промени и ще духа от юг-югоизток, със слаб до умерен интензитет. Максималните температури ще бъдат между 13° и 18°, а в София - около 14°.

В планинските райони през по-голямата част от деня ще преобладава слънчево време. Следобед облачността ще започне да се увеличава от запад, а по-късно вечерта в западните планини се очакват валежи от дъжд. Над 1800 метра те ще бъдат от сняг. Вятърът ще е умерен до силен, от запад-югозапад. Температурите ще достигнат около 12° на 1200 метра и около 0° на 2000 метра.

По българското Черноморие времето ще остане предимно слънчево, но следобед облачността ще се увеличава от запад. Вятърът първоначално ще бъде умерен от запад-северозапад, а по-късно ще се обърне от юг-югоизток. Максималните температури ще достигнат 14°-17°, а морската вода ще бъде с температура 14°-15°. Вълнението ще достигне около 2 бала.