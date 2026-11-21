Христо Стоичков изгледа на живо лекцията на Олимпиакос с Александър Везенков срещу Реал Мадрид в Евролигата. Шампионът на Стария континент разгроми испанския гранд с 92:76, а Везенков завърши с 14 точки и 7 борби. Гвоздеят на вечерта се оказа негова асистенция с гръб към коша в края на първото полуврме, която вдигна на крака залата в Пирея.

„Той е специално момче за мен, за родината ми", каза Стоичков в кратко видео, което Олимпиакос качи в социалните мрежи. „Саша е невероятен, той е най-добрият баскетболист не само на вашия тим, а в цяла Европа. Гордост е за мен и за България, че го имаме", заяви още футболната легенда.

На 26 ноември Везенков ще изведе България в „Арена София" в квалификация за европейското първенство през 2029 г. срещу Дания. Срещата на 26 ноември и е от съществено значение за националния отбор. Победа ще ни изкачи на върха в група с Румъния и Дания при оставащи два мача. Само първият от трите отбора ще се класира за същинската квалификационна фаза.