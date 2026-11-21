Днес е Световният ден на телевизията.

На 21 ноември телевизионните компании по целия свят отбелязват Световния ден на телевизията.

През 2026 г. кампанията поставя акцент върху доверието в момент, когато дезинформацията, „дийпфейковете“ и съдържанието с изкуствен интелект, все по-често затрудняват разграничаването на истината, предава БТВ.

Европейският съюз за радио и телевизия (EBU), Global TV Group (GTVG), egta и ACT представят съвместна кампания за Световния ден на телевизията 2026 със специален 30-секунден филм.

Адаптиран по оригинална концепция на RTL AdAlliance, клипът запазва първоначалния творчески подход и призовава зрителите да избират проверени медии и да обръщат внимание на източниците на информация.