Венсан Компани се завърна на скамейката на Байерн Мюнхен след 28-дневно отсъствие заради здравословен проблем. Първият му мач след паузата завърши 1:1 срещу Кьолн, а Хари Кейн и Майкъл Олисе напуснаха принудително. Белгиецът призна, че съперникът е заслужил точката, и призова отбора си да запази спокойствие.

“Смятам, че резултатът е справедлив и те го заслужиха. Честно казано, сега имаме малко по-различни грижи”, каза Компани. “Трябва да проявим голяма устойчивост и - независимо от съперника - да намерим начин да извлечем нещо от следващия мач.”

Кейн е със скъсана синдесмозна връзка на левия глезен. Според “Билд” възстановяването на нападателя може да отнеме между три и четири месеца, като все още се обсъжда дали ще е необходима операция. Олисе е с натъртване на стъпалото и напусна стадиона с патерици. Компани обясни, че това е предпазна мярка, и изрази надежда французинът да тренира през следващата седмица.

“Сега разполагаме с други играчи, които трябва да поемат инициативата и да поведат отбора. Нуждаем се от невероятно представяне от футболисти, които може би все още не са свикнали да носят такава отговорност в Байерн”, заяви треньорът.

На въпрос за привличането на нападател през зимата Компани насочи разговора към предстоящите срещи и футболистите, с които разполага. Той призова за търпение и по отношение на евентуалното включване на играчи от академията, сред които Бастиан Асомо.

“Трябва да запазим спокойствие, да изготвим план заедно и да се борим с всички сили”, каза белгиецът.

Компани коментира и формата на Джамал Мусиала, като подчерта, че негова задача е да помогне на германския национал да достигне отново най-доброто си ниво. “Треньорът трябва да бъде човекът, който вярва в играчите и извлича най-доброто от тях. Ако успеем да постигнем това, всички печелят”, добави той.